Onorati e i portieri della Romana "I ragazzi hanno tanta voglia di crescere"

Contro la Nocerina la Romana ha confermato l’ottimo periodo di forma facendogli registrare la prima sconfitta interna. Espugnare il San Francesco non era un compito facile e quello della squadra di D’Antoni è stato un vero atto di forza. A dar maggior risalto a questo risultato è il fatto che la vittoria è arrivata subendo 0 gol (il 5° clean sheet su 12 partite) e a tracciare un primo bilancio del lavoro è il preparatore dei portieri Paolo Onorati, che vanta una lunga esperienza nel professionismo: “In estate si è scelto di puntare su tre portieri giovani, con tutti i rischi del caso, ma è stato un azzardo ben calcolato visto che erano stati visionati più volte. Antolini lo conosco bene poiché alla Turris è stato allenato da mister Maggiani, che lo reputo un fratello, per cui ho avuto modo di vederlo e di avere anche un resoconto dettagliato. Per quanto riguarda Allegrucci e Mastrangelo, invece, non li conoscevo ma in estate appena li ho visti ho subito avuto ottime impressioni. Con tutto il pacchetto ero sicuro che si poteva fare un grande lavoro e sono contento che la società abbia scelto di fare questo investimento”.

"I portieri ci daranno soddisfazioni"

Mister Onorati si focalizza poi sulla crescita dei portieri: “Ho notato in loro una grande serietà e professionalità e la cosa più importante è che hanno tanta voglia e fame di crescere e di imporsi. La loro crescita è costante, allenamento dopo allenamento. Sono alla loro prima esperienza in Serie D per cui è normale che delle volte sentano questa responsabilità, ma fino ad ora sono molto soddisfatto del rendimento dei portieri impiegati (Allegrucci e Antolini ndr) e nonostante Mastrangelo non abbia ancora avuto modo di esordire sta facendo passi da gigante. Ottenere un clean sheet in casa della Nocerina non è una cosa che succede tutti i giorni. Naturalmente il fatto di avere un pacchetto arretrato guidato da Sfanò e coadiuvato da Paolelli e Tarantino aiuta e non poco. Oltre ad essere ottimi giocatori sono anche dei bravi ragazzi che li stanno aiutando a crescere. Anche l’impatto con questi stadi così caldi accelera il loro percorso e da qui alla fine sono sicuro che avremo tre ottimi portieri che ci daranno tante soddisfazioni”.