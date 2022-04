L’Olympik Zagabria e il progetto con Zagarolo Sports Academy e Piacenza

Zagarolo (Rm) – Tra le tante iniziative messe in piedi dalla “vulcanica” presidentessa Petra Prgomet è sicuramente quella di maggior respiro internazionale. Lo Zagarolo Sports Academy è riuscito a coinvolgere una società di prima fascia italiana come la Volley Academy Piacenza del presidente Corrado Marchetti e una di prestigio croata come l’Olympik Zagabria per un progetto che produrrà benefici tecnici ed esperienze formative importanti per le ragazze di tutti i tre club. “Non abbiamo ancora definito tutte le tappe, ma lo faremo a breve – dice Sasa Ivanisevic, allenatore della prima squadra dell’Olympik che milita con un talentuoso gruppo Under 18 nella serie A2 croata – In ogni caso per noi è un onore aver conosciuto due personaggi come Petra Prgomet e Patrick Mineo (direttore tecnico del team piacentino, ndr) da cui sia noi tecnici che le nostre ragazze possiamo davvero apprendere tanto, d’altronde la pallavolo italiana è tra le migliori al mondo. Ma sono convinto che anche per le altre due società ci saranno riflessi positivi da questa collaborazione”. Ivanisevic, oltre a essere tecnico della prima squadra e responsabile del settore giovanile dell’Olympik, è pure commissario tecnico della Nazionale Under 19 della Croazia: “Qui ci sono ragazze talentuose che possono arrivare a giocare in Italia come già accaduto in passato. L’Olympik ha sempre avuto una buona scuola di pallavolo e contava addirittura 750 tesserate prima della pandemia. Ora l’idea è di arrivare entro due anni nella prima divisione croata con le ragazze dell’attuale prima squadra”. Ivanisevic, che è stato per cinque anni allenatore in serie A con la Mladost Zagabria (il club più ricco della Croazia e quello che puntualmente rappresenta la nazione balcanica nelle competizioni europee), racconta com’è nata l’idea di una collaborazione con Zagarolo Sports Academy e Volley Academy Piacenza: “Ci siamo incontrati con la Prgomet per la prima volta a gennaio: ho subito notato che ha delle idee innovative oltre ad una energia straordinaria ed è stato semplice trovare un accordo”.