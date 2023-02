Lazio-Milinkovic, segnali di crisi e il rinnovo si allontana

Ieri all'Olimpico non ha stupito la Lazio che ha vinto contro la Sampdoria grazie all'ennesima perla stagionale di Luis Alberto, e nemmeno i beceri cori antisemiti a cui stavolta si sono aggiunti anche i cori di discriminazione territoriale verso i napoletani (Napoli-Lazio prossima partita venerdì sera). A stupire sono stati i fischi per Milinkovic-Savic al momento della sostituzione, al termine di una prestazione individuale negativa, non la prima nell'ultimo periodo.

I fischi per il Sergente

Milinkovic-Savic è stato richiamato in panchina da Sarri al minuto 85 per far posto a Basic. Al momento del cambio però per il serbo, autore di una prestazione negativa, sono arrivati dei fischi. Evento unico nella storia del Sergente in biancoceleste, che ha lasciato un senso di stranezza, di qualcosa che si sia rotto. Dopo la bordata di fischi è partito il coro "Sergio Sergio" col 21 laziale che sedeva in panchina in un mix di ringraziamento fra il popolo laziale e critiche.

La situazione di Milinkovic

Milinkovic-Savic da dopo il mondiale non il solito Milinkovic-Savic. L'energie fisiche e mentali spese stanno portando ora il conto al centrocampista serbo che contro la Sampdoria è stato autore di una prova incolore. La prestazione del 21 è stata anche condizionata da dei problemi che hanno costretto il giocatore a restare a guardare i compagni contro la Salernitana e contro il Cluj. Un calo di prestazioni a cui Milinkovic-Savic non aveva abituato e soprattutto la questione contratto che non si risolve, non aiuta il giocatore evidentemente distratto.

Il contratto e l'Arsenal

Milinkovic-Savic è in scadenza di contratto con la Lazio nel 2024 e al momento il rinnovo è in stallo. Lotito ha messo su piatto un triennale da oltre 5 milioni di euro (a sfiorare i 6), il giocatore gradisce. La distanza sta però nella clausola rescissoria. L'entourage del centrocampista chiede infatti di inserire una clausola appetibile per diversi top club fra i 30 e i 40 milioni, mentre il patron laziale continua a sparare alto fra gli 80 e 100 milioni di euro. Sul giocatore ci sono diversi club inglesi West Ham, Newcastle, Manchester United e soprattutto l'Arsenal la più interessata. I Gunners hanno messo nel mirino il serbo e studiano la situazioni. I londinesi sono pronti a presentare a Formello un'offerta da circa 40 milioni di euro per portare Milinkovic in Premier League.