Nuovo responsabile del settore giovanile per la Lupa Frascati

Più una promozione che un cambiamento interno nello staff della Lupa Frascati, che ha deciso di affidare il ruolo di responsabile del settore giovanile allo scout Giordano Schiena, di seguito il comunicato della società laziale con cui ha annunciato il nuovo staffer. "La LVPA Frascati rende noto di aver affidato il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile a Giordano Schiena. Schiena, già presente nell’organigramma societario come Capo Scout, viene quindi promosso nel ruolo di Responsabile a partire da subito. Da tutta la società LVPA Frascati il più caloroso in bocca al lupo a Schiena per il nuovo ruolo.".