Nuovo giovane acquisto per il Certosa

Non si ferma il mercato del Certosa, che prova a rinforzare la sua squadra anche se ormai siamo in piena stagione inoltrata. Il nuovo acquisto è Danilo Amici, giovane terzino con un passato nell'Atletico 2000 e nella Lupa Frascati, accolto così dal Certosa sui suoi canali ufficiali. "Oggi presentiamo Danilo Amici, giovane under 2004, tesserato la scorsa settimana dal DS Michesi grazie agli ottimi rapporti con la Lupa Frascati, squadra con la quale aveva già debuttato in Eccellenza. Benvenuto Danilo nella nostra famiglia neroverde.".