Chi sarà il nuovo direttore sportivo della Roma?

Fra campo e fuori (indagini riguardanti il video hard col licenziamento di due dipendenti e le parole di Totti su Dybala e non solo) la Roma è ancora alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Una figura chiave che detterà la linea sul mercato giallorosso per le prossime stagioni. Diversi i nomi in lizza, con Modesto in pole.

Le dimissioni di Tiago Pinto

La Roma è senza direttore sportivo dal termine della scorsa sessione di mercato. Il portoghese infatti ha concluso la sua esperienza a Roma, fra ombre e luci, nella finestra di gennaio portando a De Rossi Huijsen, Baldanzi e Angelino. Un addio anticipato da parte di Tiago Pinto il cui contratto con la Roma sarebbe scaduto il prossimo giugno.

Chi è Modesto

François Modesto, ex calciatore francese con un passato da giocatore in Italia al Cagliari, è attualmente ds del Monza ed è il favorito per prendere il posto lasciato vuoto a Trigoria da Tiago Pinto. A spingere per l’arrivo del dirigente francese c’è la Ceo della Roma Lina Souloukou, che con Modesto ha lavorato all’Olympiakos. Il ds ha ancora un anno di contratto col Monza, ma i lombardi non farebbero ostruzionismo per una sua partenza. Giovane, ambizioso e con occhio per i giovani calciatori e allenatori, vedi la mossa di affidare la panchina brianzola a Palladino, Modesto sembra avere tutti i numeri per guidare il mercato della Roma sempre alle prese con i paletti del Fair Play finanziario.

Gli altri nomi

Modesto è in pole ma non è l’unico nome in corsa per il ruolo di ds. Nella stretta cerchia dei Friedkin ci sono anche un altro francese Florian Maurice e l’italiano Ricky Massara. Il primo è il ds in carica del Rennes con cui la Roma ha trattato l’estate scorsa la cessione di Matic ed è in scadenza con i francesi proprio a giungo mentre il secondo è uno che Trigoria la conosce bene avendo avuto due esperienze da dirigente giallorosso e adesso libera dopo l’esperienza al Milan.