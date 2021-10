Nuovo difensore in arrivo dal mercato per l'Aranova

Altro tassello in arrivo per l'Aranova, che nella giornata di oggi ha ufficializzato l'acquisto di Fabio Fusaroli. Il difensore classe 1994 arriva dal Tivoli, ed ha un lungo passato di militanza nelle serie minori tra Pomezia, Chieti e Tivoli. Fusaroli ha già rilasciato le sue prime parole da giocatore dell'Aranova ai canali ufficiali del club. “Arrivo in una società seria e tranquilla che ti permette di lavorare bene e in modo sereno, questo è molto importante. Ad Aranova ho trovato un gruppo affiatato, di amici e molto unito. Mi sono inserito subito e sono stato accolto molto bene, agevolato dal fatto che molti di loro li conoscevo già. Come obiettivo personale c'è quello di fare il meglio possibile e provare sempre a vincere dando una mano alla squadra a fare bene. L’obiettivo di squadra credo sia quello di migliorare sempre quello fatto nell'anno precedente e pensare sempre in grande perché alla fine siamo un'ottima squadra e con l'aiuto dell'allenatore cercheremo di fare il massimo, sono sicuro che faremo bene”.