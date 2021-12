Nuovo colpo a centrocampo per l'Audace

Girone C

Nuovo acquisto dell'Audace, che decide di rinforzare il reparto più nevralgico della squadra, il centrocampo, con un nuovo giocatore. Il nome in questione è quello di Leonardo Pallocca, centrocampista classe 1999 con un passato in D nel Nuova Florida. Di seguito il comunicato della squadra laziale in cui Pallocca ha rilasciato le sue prime parole da giocatore dell'Audace. "Ho scelto l’Audace perché da anni si è sempre distinta con la sua politica sempre attenta nel lancio di noi giovani. Quisi respira aria di professionalità da parte di tutto lo staff tecnico e la società ci segue con competenza e passione. Un particolare ringraziamento va al d.g. MATRIGIANI che mi ha voluto fortemente".