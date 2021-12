Nuovo colpo in difesa per l'Audace

Girone C

Il mercato per l'Eccellenza laziale ricomincia e l'Audace non resta a guardare, piazzando un nuovo acquisto per il suo reparto arretrato. Il nome è quello di Alessio Pralini, difensore centrale classe 1993, arrivato dagli svincolati dopo l'ultima esperienza passata nel Vastogirardi. La squadra laziale ha accolto così il suo nuovo acquisto sulla sua pagina ufficiale. "ASD Audace 1919 è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alessio Pralini. Il forte difensore classe ’93 che nel Lazio ha vestito le maglie di Palestrina,Anagni, Vis Artena ,Ciampino Subiaco,si metterà subito a disposizione di mister Scarfini.".