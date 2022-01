Nuovo colpo in attacco per la Vis Artena

La Vis Artena vuole continuare la sua buona stagione e lo manifesta rinforzando tramite il mercato la sua prima squadra. La squadra laziale ha ufficializzato l'acquisto di Edoardo Sordilli, esterno offensivo classe 2002 in arrivo dall'Ostiamare. Il nuovo giocatore si è presentato con queste parole sulla pagina ufficiale della Vis Artena ai suoi nuovi tifosi. "Ho deciso di venire ad Artena perché secondo me la società ha progetti importanti e anche per il futuro. Per me non è stata una scelta difficile perché avevo bisogno di più certezze e di ritagliarmi più spazio per giocare. Adesso l’unico obiettivo è dare il 100 % per questa maglia, sia a livello personale che ovviamente per aiutare il più possibile la squadra e questa società così importante a raggiungere i propri traguardi. Forza Artena!"