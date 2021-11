Nuovo colpo ex Pescara per l'Audace

Continua il mercato dell'Audace, che si prova a rinforzare davanti con un innesto nel ruolo di punta centrale. Il nuovo acquisto è il classe 2002 Kelvin Agbonifo, punta arrivata dalla Ternana e con esperienze nel Pescara. Di seguito il comunicato ufficiale della società romana che ha annunciato l'acquisto. "Punta centrale 195 centimetri per 78 kg inizia il suo percorso nelle giovanili del Tor Tre Teste mettendosi subito in evidenza a suon gol attirando l’attenzione di club professionisti,si trasferisce a Pescara ,da Pescare alla Ternana ed ora si rimette in gioca con la maglia dell’Audace per giocarsi tutte le sue carte per una pronta risalita nei prof. Benvenuto Kelvin!!!".