Nuovo Borgo San Martino, si parla del nuovo stadio "Senza stadio saremo costretti ad emigrare fuori i confini territoriali"

Il tema stadio tiene banco in casa Nuovo Borgo San Martino, con la società capitanata dal presidente Andrea Lupi che si vuole prendere in carico la realizzazione di uno stadio tra Ladispoli e Cerveteri. Un proposito che se venisse disatteso potrebbe voler dire l'abbandono della squadra di calcio dal territorio come dice il suo presidente Lupi. "Ci troviamo ad assistere al periodo positivo delle nostre due compagini, felicemente nei piani alti delle rispettive classifiche non è cosi' invece per la situazione logistica, trovandoci senza un campo di nostra gestione che ci darebbe la spinta per crescere . I nostri obiettivi si potrebbero interrompere se non avremo risposte in merito alle nostre istanze. Che sono, come si sa, quelle di avere uno spazio nel comune di Cerveteri per la realizzazione di un impianto da gioco di cui ci prenderemo gli oneri. Noi siamo pronti a raccogliere proposte e inviti, ma se vediamo che dall'altra parte non vi è alcuna considerazione, saremo costretti ad emigrare fuori i confini territoriali".