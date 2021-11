Nuovo Borgo San Martino, le parole di Gabrielli "Niente drammi per la sconfitta"

Squadra in casa

Fa rumore la prima sconfitta in campionato del Nuovo Borgo San Martino, che ha dovuto cedere sul campo dell'Athletic Soccer Academy per 2-0, la stessa squadra che li aveva eliminati in Coppa Italia Promozione. Il direttore sportivo del Borgo Gabrielli ha commentato il match. "E' strata una gara particolare, noi un po' troppo nervosi abbiamo lasciati molti spazi a loro, una sconfitta che ci può anche stare, dopo sette risultati utli consecutivi è normale che possa arrivare un risultato negativo, dobbiamo farne tesoro e avere una reazione importante da domenica prossima . Del resto questa squadra sta procendedo oltre le attese, stiamo disputanto un bel campionato fino ad ora. Ci aspetta la Sorianese, squadra molto dura, ma dobbiamo batterla.".