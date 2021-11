Nuovo Borgo San Martino, il direttore generale Discepolo "L'obiettivo resta la salvezza"

Il buon inizio del Nuovo Borgo San Martino nel girone A di Promozione Lazio non è passato inosservato, e la squadra per ora si ritrova a lottare per obiettivi ben più alti di quelli pronosticati ad inizio stagione. A parlare della situazione è il direttore generale della squadra laziale Discepolo. "In effetti con il ds Gabrieli e il presidente Lupi abbiamo allestito una formazione in anticipo rispetto ai programmi e per fare la Prima Categoria. Poi c'è stato il ripescaggio, ma sapevamo che saremmo stati una squadra buona anche per la Promozione. Ecco se siamo dove siamo, anche se è la settima giornata, lo dobbiamo alla società che ha creduto fin da subito alle proposte del ds. Siamo una famiglia, le decisioni si prendono insieme, ma quello che mi sta colpendo è il seguito che abbiamo sia nelle partite interne che esterne. Abbiamo dato un marchio alla società, organizzazione e capacità, che sono elementi fondametali per aspirae a crescere".