Nuovo Borgo San Martino, le parole di Pascucci "Sono sicuro che farete un gran campionato"

L'aria è ottima in casa Nuovo Borgo San Martino. La giovanissima compagine cerveterina sta facendo passi da gigante nel mondo delle serie minori laziali e quest'anno disputerà il campionato di Promozione. Proprio per queso c'è grande eccitazione per l'esordio di campionato sul campo del Montefiascone. Il Nuovo Borgo San Martino ha iniziato la stagione con un pari in Coppa Italia Promozione contro l'Athletic Soccer Academy, che non ha permesso alla compagine laziale di passare il turno. A dare l'incoraggiamento alla squadra in vista dell'esordio è il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, sempre molto vicino alla squadra. "Sono sicuro che farete un grande campionato, è la prima volta nella storia della città che una frazione vanta una squadra in Promozione. E' una società seria, composta da persone appassionate e lungimiranti. Mi aspetto dei risultati significativi sia in termini di classifica che nella crescita generale".