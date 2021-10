Nuovo Borgo San Martino, parla Paraskiv "Siamo una famiglia"

Torna a parlare il trascinatore del Nuovo Borgo San Martino Paraskiv, carico di soddisfazione e gioia dopo la prima vittoria in campionato contro il Ronciglione United. "Merito della squadra, di un gruppo con il quale mi sto trovando molto bene. La società ci è vicina, molta attenta e sempre presente. Ho fatto la scelta giusta in estate e pensare che ho detto sì prima del ripescaggio perchè avevo il sentore che alla base di tutto ci fosse la serietà dei dirigenti - dice l'attaccante- siamo una famiglia, ci unisce la passione e l'amore per il calcio. Spero di ripagare la fiducia datami con un bel campionato, è indifferrente se sia io a segnare. C'è una squadra forte, sia negli uomini che nei giocatori. E poi domenica ho visto una cornice di tifosi che non mi sarei aspettato, l'incitamento per un giocatore vale molto e noi abbiamo contracambiato con una bella prestazione e tre punti meritati. Ora non dobbiamo fermarci, ma ripeterci in casa con il Pianoscarano. Sarà una gara spigolosa, ma possiamo fare nostra la posta in palio".