Nuovo Borgo San Martino, parla Esposito "Avanti così, non dobbiamo fermarci"

L'aria è ottima nel Nuovo Borgo San Martino, reduce da un buon inizio di campionato con la ciliegina dei primi tre punti contro il Ronciglione United. Il prossimo avversario sarà il Pianoscarano, da affrontare in casa domenica all'Angelo Sale di Ladispoli. A parlare dell'ottimo momento della squadra è capitan Sasha Esposito. "Siamo molto affiattati, siamo fatti l'uno per l'altro. Questa squadra può dire la sua, non dobbiamo perdere la concentrazione. Il Pianoscarano per tradizione è una formazione molto difficile , dobbiamo affrontarla con testa e gambe. Un'altra vittoria, sicuramente, ci darà una spinta importante dal punto di vista morale. Non guardiamo alla classifia, ma allo stato della squadra. Per ora ci troviamo in condizioni buone, possiamo fare di più . Il mio impegno come di tutta la squadra, sarà massimo, spero di fare qualche rete e contribuire a farle fare ai miei compagni"