Nuovo Borgo San Martino, le parole pre-partita di mister Bernardini "Puntiamo ancora alla salvezza"

Arriva incerottato il Nuovo Borgo San Martino alla sfida contro il Canale Monterano, vista l'assenza di Paraskiv, Falco, Giustini. Mister Bernardini però non perde la fiducia. "E' una squadra che ha avuto tanta sfortuna fino ad ora, campo compreso - dice il tecnico cerite - in agosto, durante l'amichevole, si era vista una squadra con valori tecnici rilevanti, una bella squadra che pensavo potesse lottare per il vertice. E ' una gara difficile, dobbiamo affrontarla come quella vinta con la Sorianese. Serve concentrazione, mentalità e gambe. Con la squadra ho parlato, dicendogli che dobbiamo fare una prova importante, giocarcela a viso aperto per cercare di fare risultato. Sono fiducioso, il clima è positivo e ci sono le condizioni per fare una bella partita. Sugli obiettivi rimaniamo fermi sul nostro, la salvezza. A gennaio tireremo le somme, vedremo se si potrà ambire a qualcosa di più".