Nuovo Borgo San Martino, le parole di Superchi "Siamo un bel gruppo"

Vittoria in amichevole per il Nuovo Borgo San Martino, che supera per 3-2 la primavera del Monterosi con protagonista Federico Superchi. "Sono contento dei migliroamenti, pian piano mi sto rimettendo in sesto e penso di essere a un buon punto. La squadra mi ha fatto una buona impresssione, siamo stati lucidi e determinati. In generale abbiamo offerto una bella prestazione, sempre in partita, nonostante la fatica ancora sulle gambe del lavoro in preparazione. Sono abbastanza fiducioso, per quanto riguarda me voglio raggiungere il massimo della condizione in tempi brevi ed arrivare alla prima di campionato in piena forma" .