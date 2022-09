Nuovo Borgo San Martino, le parole di Superchi prima dell'Aranova

Il Nuovo Borgo San Martino ricomincia dalla Coppa Italia, con l'Aranova atteso domani da mister Superchi e squadra. "Sono soddisfatto di come la squadra si sta impegnando, molto attenta e concentrata in ogni allenamento. Fino ad oggi,non posso che fare un bilancio positivo , che poi deve tramutarsi in risultati in campo. Quella di Aranova , sicuramente, è una gara complicata per le tante assenze che abbiamo: un match interessante, contro una grande formazione, dal quale potrò fare una disamina delle condizioni della squadra" .