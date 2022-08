Nuovo Borgo San Martino, le parole di mister Superchi "Il mio motto è uscire con la maglia sudata dal campo"

Si avvicina l'esordio in Promozione per il Nuovo Borgo San Martino, con il suo tecnico Superchi che non vede l'ora di iniziare. "Abbiamo cominciato che sono pochi giorni, ma da parte del gruppo vedo che c'è impegno e dedizione agli allenamenti. È chiaro che abbiamo ancora qualche settimana prima dell'inizio del campionato, quindi avremo modo di prepararci bene e con la mentalità, una condizione che metto al primo posto per affrontare la stagione. Il mio motto è uscire con la maglia sudata dal campo"