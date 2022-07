Nuovo Borgo San Martino, le parole di mister Superchi "Dobbiamo salvarci"

C'è tanta felicità nelle prime parole da tecnico del Nuovo Borgo San Martino di Giampaolo Superchi, che si è buttato a capofitto nel progetto della squadra di Promozione Lazio. "E' stato un matrimonio a prima vista, non ho preso giorni e ho sposato da subito il progetto Borgo San Martino. Noi dobbiamo fare il nostro, salvarci per progettare -ha detto l'allenatore - con la società abbiamo parlato di programmi e obiettivi. Salvarci sensa soffrire quest'anno e pianificare per i prossimi anni, quindi la scelta di una squadra giovane, ma molto ricca di qualità, è per volere mio. Ho chiesto tanti giovani, la società mi ha accontentanto in pieno. Ci siamo confrontati più volte, lo facciamo quotidionamente, trovo che siano molto attenti al progetto. Sono molto entusiata, non vedo l'ora di mettere i piedi sul campo" .