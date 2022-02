Nuovo Borgo San Martino, le parole di mister Bernardini "Vogliamo puntare a fare di più"

Grande vittoria per il Nuovo Borgo San Martino, che contro il Ronciglione ha trovato i tre punti con un netto 4-1 che non può che soddisfare mister Bernardini. "E' stata una buona partita, giocata bene da parte nostra e testimonia come il gruppo sia forte e coeso, questa formazione ha dei valori importanti, consolidati dalla forza del collettivo. Ad oggi, dopo la seconda giornata di ritorno, ci siamo consolidati bene e con autorità, e la terza posizione è il frutto di un lavoro intenso e duro. Ora che siamo lì vogliamo puntare a fare di più, abbiamo il dovere di provarci. Le squadro che ci precedono sono molti forti, hanno degli organici di livello, ma riperto noi non siamo da meno".