Nuovo Borgo San Martino, le parole di mister Bernardini "Daremo il massimo per vincere"

Il morale è alto nonostante le assenze in casa Nuovo Borgo San Martino, che nelle parole del mister Bernardini comincia a preparare la sfida di giovedì contro il Tolfa nel girone A di Promozione. Alla partita mancherà sicuramente Paraskiv, fermato dal giudice sportivo, con il dubbio Altamura in ripresa dall'infortunio. "Conosciamo l'avversario molto titolato, anche l'ambiente è molto infuocato, c'è seguito e calore. Noi andiamo a Tolfa per giocarcela, sappiamo delle difficoltà, ma vogliamo uscirne con punti importanti. La squadra è motivata, darà il massimo per vincere" .