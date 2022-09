Nuovo Borgo San Martino, le parole di Gabrielli "Saremo una mina vagante"

Con quindici giorni di preparazione per il DS del Nuovo Borgo San Martino Gabrielli è già tempo di fare bilanci. "Ritengo che la squadra sia completa, non ha bisogno di rinforzi. almeno per ora possiamo considerarci completi in tutti i reparti. Guardandola, dopo un paio di sgambatura, è vero che siamo ancora imballati,ma noto una forza mentale e uno spirito di squadra che mi fanno ben sperare. C'è molta voglia di far bene, di metterci in mostra in un torneo dove ci sono squadre che fanno la differenza. Con questa formazione, con giovani che non hanno paura di perdere, possiamo divenire una mina vagante. Siamo spinti dalla voglia di crescere e da tanto entusiamo, aspetti che ci faranno sicuramente arrivare al nostro obiettivo. La salvezza è il primo step, traguardo che in questa stagione non sarà facile come lo scorso anno. È un torneo molto più difficile, sarà complicato per tutti"