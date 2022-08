Nuovo Borgo San Martino, le parole di Gabrielli "In 3 anni vogliamo l'Eccellenza"

E' fiducioso il DS del Nuovo Borgo San Martino Gabrielli, che in vista dell'inizio di preparazione di lunedì fa il punto sulla situazione della squadra laziale. "Il traguardo principale, del quale, anche con l'allenatore, abbiamo parlato prima di accordarci. Il secondo obiettivo è valorizzare i giovani, farli crescere e svillupparci un progetto per il futuro. Se così sarà, e saremo bravi anche noi, entro 3 anni potremo puntare a salire in Eccellenza. Sarò un campionato verità, sotto ogni punto di vista. La stagione scorsa è stata entusiasmante, sono stati bravi tutti. Ora ci attendono nuovo sfide, anche per noi società che vogliamo crescere e sperare in un futuro migliore. I risultati per programmare, oggi, arrivano anche da fuori dal campo. E questo è quanto vogliamo fare noi. In pochi anni abbiamo avuto una crescita mediatica molto rilevante, il nome Borgo San Martino è entrato nelle orecchie di tutti. Ciò non è altro che una vittoria che ci può portare lontano"