Nuovo Borgo San Martino, le parole di Gabrielli "Dobbiamo salvarci"

Il 2021 è un buon anno per il Nuovo Borgo San Martino, che ha trovato un buon passo in campionato e si trova coinvolto nelle zone dell'alta classifica. Il DS della squadra Gabrielli ha parlato all'ufficio stampa del club della stagione finora e degli obiettivi futuri." Dobbiamo salvarsi senza playout, sarebbe un ottimo traguardo, come primo anno, da esordienti, è una missione possibile. Ad oggi siamo una squadra compatta, solida e ben amalgamata. Non dobbiamo fare un passo indietro, siamo competitivi e consapevoli dei nostri mezzi. Non se lo sarebbe atteso nessuno di festeggiare il Natale al terzo posto, incluso il sottoscritto. Eppure siamo lì, a contatto con formazione che godono di tradizione e risultati, vedi Santa Marinella e Tolfa, due pilastri della Promozione. Il Borgo c'è, nonostante tante assenze ci siamo dimostrati bravi e tenaci, come a dire che non ci sono secondo linee. Siamo una squadra unica, tutti utili alla causa" . Si ricomincia con il Tolfa, il 7 gennaio, è la penultima del girone".