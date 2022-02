Nuovo Borgo San Martino, le parole di Esposito "Possiamo giocarcela a viso aperto"

Il Nuovo Borgo San Martino è uscito vittorioso dalla trasferta di Viterbo contro il Pianoscarano per 3-1. Una partita che ha significato tanto per la classifica del Borgo, ora praticamente salvo e che può ambire a posizioni più alte della classifica come detto dal capitano Esposito. "Si siamo stati bravi e capaci anche in un campo difficile a prevalare dal punto di vista tecnico e tattico, sono tre punti che rafforzano la terza posizione, ora possiamo giocarcela a viso aperto, ci proviamo. Non avendo nulla da perdere e a salvezza ormai in tasca, possiamo puntare a puntellare Aurelio Antica e Tolfa.".