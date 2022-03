Nuovo Borgo San Martino, le parole di Discepolo "Vogliamo chiudere la stagione al secondo posto"

La salvezza per il Nuovo Borgo San Martino è ormai cosa fatta, anche se non ancora ufficializzata dalla matematica a nove giornate dal termine. Il direttore generale Massimiliano Discepolo sta già pensando alla prossima stagione della squadra di Promozione Lazio girone A. "Diciamo prima di tutto che ormai la salvezza è nostra, quello che verrà è tutto di guadagnato. Un anno importante se consideriamo che venivamo dalla Prima categoria e quindi anche per la dirigenza era un po' tutto diverso. Ciononostante abbiamo dimostrato competenza, puntualità e serietà. Ora stiamo guardando alle prospettive future che sono quelle di migliorare il gruppo e di essere più forti il prossimo anno. Vorremmo chiudere la stagione al secono posto, ci proveremo e lo faremo dando il massimo. Comunque vada è stato un campionato indimenticabile"