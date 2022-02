Nuovo Borgo San Martino, le parole di Bernardini "Vedo un gruppo unito"

Il buon periodo del Nuovo Borgo San Martino continua e il terzo posto in classifica è motivo di sorriso per il tecnico della squadra laziale Bernardini, che ha commentato così il momento. "Vedo un gruppo unito, bello compatto e omogeno che mi fa ben sperare. La posizione di classifica è frutto di un lavoro generale, esteso a tutti. Dalla dirigenza ai tifosi, passando per calciatori e tecnici. Domenica dobbiamo fare la nostra parte, abbiamo un impegno da non sottovalutare dove bisogna avere concentrazione e sale in testa. Siamo in una fase in cui emergono valori imporanti della squadra, tecnici e umani. Con questo gruppo possiamo disputare il resto del campionato a vele spiegate. Ma ripeto, ci vuole umiltà e determinazione".