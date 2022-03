Nuovo Borgo San Martino, le parole di Bernardini "Saremo una mina vagante"

Il Nuovo Borgo San Martino ricomincia la sua marcia, e questa volta per i laziali di mister Bernardini sarà il turno del Tuscania nella sfida del girone A di Promozione Lazio. "Loro vanno alla ricerca di punti per salvarsi, troveremo una squadra battagliera contro la quale dovremo giocare alla stessa maniera con cui abbiamo vinto a Pianoscarano. E una partita importante, ce la metteremo tutta per concludere il campionato meglio possibile. Vincere mercoledì? Significa andarsi a giocare la gara contro l'Aurelio Antica con il morale alto senza pressioni. Della mia squadra sono pienamente soddisfatto, ho una rosa molto competitiva e unita, stanno giocando tutti nella stessa direzione. L'entusiamo ci aiuterà molto, sarmeo una mina vagante fino all'ultima giornata".