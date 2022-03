Nuovo Borgo San Martino, le parole di Bernardini "Vogliamo partecipare alla lotta promozione"

Prove di impresa per il Nuovo Borgo San Martino, che si presenta alla sfida con la capolista Antica Aurelio con uno svantaggio di sei punti e tante speranze. Le stesse di mister Bernardini, che si aspetta una buona prestazione per la sua squadra. "Come andrà sarà un successo, non abbiamo nulla da perdere, potremo divertirici e ho preparato la gara per giocarcela a viso aperto. Sarà una formazione votata all'offensiva, andiamo a Roma per fare risultato, vogliamo partecipare alla lotta per il salto di categoria sino alla fine. Noi il nostro campionato lo vinceremo tra qualche domenica, quando avremo in tasca la matematica della salvezza".