Nuovo Borgo San Martino, le parole di Bernardini "Il nostro obiettivo è la salvezza, poi vorremmo fare molto di più"

Il Nuovo Borgo San Martino è tornato in campo sabato con un test contro il Ladispoli, perso per due a uno, e aspetta di ricominciare il campionato di Promozione nel girone A con il Montefiascone il 13 febbraio. "E' stata una bella amichevole, anche se non avevo tutti a disposizione. Ho visto una squadra vivace, impegnarsi per l'intera partita. I giovani stanno crescendo, sono una novità oltre che una conferma. Il nostro obiettivo è la salvezza, poi vorremmo fare molto di più. E' chiaro che inizia il girone di ritorno che è un altro campionato, considerando che molte squadre si sono rafforzate e che ora tutte giocheranno con il coltello tra i denti. Sono fiducioso e contento del momento che stiamo attraversando, anche noi stiamo recuperando diversi infortuni, come Falco e Altamura, che in questa stagione hanno avuto poche occasioni per giocare".