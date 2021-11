Nuovo Borgo San Martino, le parole di Bernardini "Ci riscatteremo domenica"

Non si perde d'animo mister Bernardini dopo la prima sconfitta del Nuovo Borgo San Martino contro l'Athletic Soccer Academy. "Abbiamo sbagliato l'approccio alla gara, dopo sette gare ci può anche stare, l'importante è ritornare sereni, tranquilli è consapevoli in noi stessi. L'occasione per riscattarci arriva domenica, anche se l'avversario è tosto e ben organizzato, vanta un passato importante nelle categorie e un presente in cui vogliono rifarsi . Vogliamo i tre punti e sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo per ottenerli. Serve una prestazione alla nostra portata, come sappiamo fare noi. Questa è una squadra che può fare un campionato importante, ma non dobbiamo smarrirci. Una prova negativa può anche starci, ci fa capire che non il campionato non è facile. Pertanto lavoriamo bene, preperiamo mentalemte alla partita di domenica con l'intento di continuare a fare bene".