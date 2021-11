Nuovo Borgo San Martino, le parole di Bernardini "Ci attende una prova importante, voglio una squadra agguerrita"

Alla vigilia della gara con la Sorianese il morale è alto in casa Nuovo Borgo San Martino, anche se mister Bernardini sa bene il valore degli avversari. "E' una gara difficile, affrontiamo una Sorianese che non lascerà nulla al caso, anzi è una compagine con valori che dovremo affrontare con la testa apposto. Domenica abbiamo peccato , siamo stati nervosi, deconcentrati. Dobbiamo riordiare le idee e riprendere quanto di buono stavamo facendo, sia nel gioco che nei risultati. Quindi alla squdra chiedo di giocare come sa, da squadra quale siamo [...] E' una squadra da affrontare con la concentrazione giusta, che in trasferte rende di più in casa.".