Nuovo Borgo San Martino, le parole del presidente Lupi sullo stadio "Noi siamo pronti, parliamone"

Tiene banco la questione stadio per il Nuovo Borgo San Martino, che attende segnali importanti dal futuro sindaco della città laziale e con il rischio che il presidente Lupi nel futuro possa disinvestire nella squadra. "A chi verrà a fare il sindaco chiediamo dal giorno dopo un confronto. Spendiamo tanti soldi ogni anno per affitti, potremmo avere un campo nostro se ci mettessero a disposizione le condizioni per poterlo fare. Noi siamo pronti, parliamone. Con il sindaco che verrà ci dobbiamo mettere seduti, perchè la nostra operazione non porta benefici ad personam, ma alla collettività. Realizzare una scuola calcio in periferia, in zone distanti dalla città, significa socializzare e dare un aiuto importante alla famiglie che non devono mettersi in auto per portare i figli a giocare fuori. Se non si farà ciò, vi assicuro che sarà difficile continuare. Cerveteri ha molte aree dove poter realizzare impianti sportivi, sono in disuso e farebero gola ad ogni città priva di spazi. Noi siamo pronti, ma non fateci perdere l'entusiamo"