Nuovo Borgo San Martino, le parole del presidente Lupi "Ci prenderemo grandi soddisfazioni"

Il momento è ottimo in casa Nuovo Borgo San Martino e a parlare è il presidente della società Andrea Lupi. Sul se si aspettava un inizio del genere risponde così. "Devo dire la verità, no. Sapevo che la squadra era stata fatta per far bene, ma non così . Siamo andati oltre ogni rosea aspettativa, chi se lo sarebbe aspettato il secondo posto dopo sette giornate". Un merito da spartire tra tutte le componenti che si occupano del club. "A chi lavora per il bene del Borgo San Martino. Al diesse Gabrielli, al dg Disceopolo e il tecnico Bernadini. Sono tre persone capaci, hanno tante competenze, e mi sono fidato di loro. Senza trascurare la squadra, ragazzi straordinari. Domenica scorsa, per esempio, abbiamo fatto una grande partita e ho capito che chi gioca meno ha delle grandi capacità". Chiusura con un commento sul pubblico sempre più presente alle partite del Borgo "Siamo una società simpatica, raccogliamo sia il pubblico di Cerveteri che di Ladispoli. Vengono a vederci con piacere, salgono i numeri di sportivi attratti anche dal fatto di avere molti amici in squadra. Per noi è motivo di orgoglio".