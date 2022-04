Nuovo Borgo San Martino, le parole del preparatore dei portieri Biolghini "Oggi mi diverto ad allenare i ragazzi e ne vado fiero"

Corre buona aria nel Nuovo Borgo San Martino che sta stupendo il girone A di Promozione Lazio, e tra i protagonisti di questa stagione sopra le righe c'è il suo preparatore dei portieri, il preparatore dei portieri Mauro Biolghini, che ha assaggiato la Serie A a 18 anni con il Foggia di Zeman, di cui è stato il portiere di riserva. Biolghini ora si occupa dei portieri del Nuovo Borgo San Martino, ed ha parlato al canale ufficiale del club delle sue sensazioni su questa stagione e i suoi ragazzi. "Faccio il mio lavoro divertendomi tanto, sono contenro di allenare dei ragazzi straordinri, bravi come portiere, altrettanto come persone. Mi seguono, ascoltano i miei consigli. In campo sono concentrati e ne sono felice, noto che il mio lavoro sta servendo a qualcosa"