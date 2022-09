Nuovo Borgo San Martino, le parole del patron Lupi "Abbiamo tanta ambizione"

È contento il presidente Lupi del precampionato del Nuovo Borgo San Martino, che è sempre più vicino all'esordio di Promozione. "Si sono soddisfatto del lavoro che sta facendo mister Superchi, dal quale abbiamo molte aspettative . La squadra rispetto alla scorsa stagione è giovane, è stata una politica per volere nostro, quella di valorizzare i giovanie per programmare il futuro. Avremo un girone difficile, metà delle squadre in passato hanno disputato l'Eccellenza e 5 di loro l'anno disputata lo scorso anno. Per cui è facile capire di come sarà il campionato. Bello sicuramente, ma difficile allo stesso tempo. Io sono fiducioso e realista. Faremo una stagione importante, di questo ne sono sicuro. Abbiamo tante ambizione, ma non vogliamo fare proclaimi. Il nostro traguardo è la salvezza, rimane l'obiettvo principale"