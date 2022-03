Nuovo Borgo San Martino, le parole del DS Gabrielli "Vogliamo provare a fare la corsa sul Tolfa"

La concentrazione è alta in casa Nuovo Borgo San Martino, con la sfida contro il Borgo Palidoro in programma questo weekend. A fare il punto della situazione si è presentato ai microfoni virtuali del club il DS Gabrielli. "La squadra anche domenica scorsa, pur perdendo, mi ha fatto una buona impressione lottando per novanta minuti, provare a fare la ricorsa sul Tolfa che ci è solo a due punti. Non sarà una parita agevole, troveremo un avversario in salute e combattivo. Sapremo dire la nostra, ne sono convinto. Da qui alla fine a salvezza quasi aritmetica non possiamo che fare bene e provare a cercare di insinuare la seconda posizione. Sarebbe un bel colpo chiudere il torneo nella piazza d'onore".