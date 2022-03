Nuovo Borgo San Martino, la sportività di Bernardini "Onore all'Antica Aurelio"

Si ferma la corsa del Nuovo Borgo San Martino, che incappa in una sconfitta beffarda contro la capolista Antica Aurelio, che riesce a mantenere il vantaggio fino alla fine e a chiudere il match con un 3-2 che regala tre punti cruciali per il mantenimento della classifica. Il tecnico del Borgo è realista sulla partita e ammette con sportività che: "Non meritavamo, onore all'Aurelio ha vinto e lanciato segnali importanti per la classifica. La sconfitta del Tolfa, ci permette di rimanere in corsa per il secondo posto".