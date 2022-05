Nuovo Borgo San Martino, la gioia dopo il successo sul Passoscuro "Ora ci credo, possiamo compiere questa impresa"

Non molla l'obiettivo secondo posto il Nuovo Borgo San Martino, che vince ancora in campionato e battendo il Passoscuro continua nella sua corsa al secondo posto, per ora condiviso a pari punti con il Tolfa Calcio. Il tecnico del Borgo Bernardini è come sempre fiducioso e contento per la prestazione dei suoi. "E' una vittoria che certifica la qualità del gruppo, dai più grandi ai giovani, ho dato spazio a ragazzi di 17 anni, meritavano di entrare e devo dire che ne sono rimasto entusiata. La squadra ancora una volta ci crede a questo secondo posto e noi avremo il dovere di provarci a 3 gare dal termine. Sono sicuro che faremo di tutto per arrivare a raggiungere la conclusione del campionato più in alto possibile. Alla vigilia del torneo ero fiducioso, ora posso confermare le mie aspettative grazie a un gruppo fantastico"