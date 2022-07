Nuovo Borgo San Martino, l'entusiasmo di mister Superchi "Squadra con profili giovani e di spessore"

Il mercato del Nuovo Borgo San Martino continua e il suo mister Giampaolo Superchi non può che essere contento della squadra messagli in mano dal presidente Lupi. "Si, è la squadra che volevo, è stato fatto un grande lavoro dai due direttori, con la società molto presente e stimolante. Devo dire che sono stati perfetti, coerenti e concreti. Manca qualche tassello, un'attaccante molto importante che potrebbe arrivare domenica. La squadra è ben assortita, giovane anagraficamente ma con tanta esperienza. Si apre un ciclo, si ricomincia con presuppositi giusti, realisti che guardano in visione futura. La Promozione , quest'anno, annovererà molte squadre con blasone, oltre che con grandi competenze . Sarà bella, molto interessante. Avere una squadra giovane, così come sarà la nostra, ha diversi significati. Da una parte avremo la spensierattezza di giocarcela con tutti, dall'altra come è normale che sia vi saranno anche momenti meno positivi. Ripeto, è un percorso nuovo e anche le sconfitte ci faranno maturare . Pero lavorando in questo modo avremo la possibilità di costruire un futuro, basato sulla concretezza. La dirigenza mi ha dato carta biaca, siamo in contatto stretto. Si è creato una bella armonia, meritano un bel risultato. Dobbiamo guardare alla salvezza, oltre al fatto che la pianificazione passa anche attraverso la maturazione dei giovani. E noi, ne abbiamo tanti e con profili molti alti".