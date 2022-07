Nuovo Borgo San Martino, il presidente Lupi "Stiamo facendo un mercato all'altezza"

Proseguono le conferme del Nuovo Borgo San Martino, che con il presidente Lupi conferma i gemelli Piano e Falco, che per la prossima stagione saranno disponibili per il club laziale."Sono contento , sono ragazzi oltre che bravi tecnicamente, anche umanamente. Quindi penso che questa squadra con il lavoro di Gabrielli sarà organizzata e competitiva. Ci tengo a ringraziare anche coloro che ci hanno lasciati, è stata una stagione importante, abbiamo raggiunto il terzo posto. Ora ci attendono nuovo sfide, molte battaglie e sappiamo che sarà un campionato difficile. Superchi è una scelta ponderata, una persona giusta per il progetto . Puntiamo su di lui per un programma lungo e produttivo".