Nuovo Borgo San Martino, il presidente Lupi in vista dell'Aranova "Niente illusioni"

Sarà domenica il ritorno della sfida tra Aranova e Nuovo Borgo San Martino, valida per la Coppa Italia Promozione. IL presidente del Borgo, Andrea Lupi, è fiducioso. "Non ci illudiamo, dobbiamo pensare solo a dare il massimo nella prestazione per arrivare nelle condizioni giuste al campionato, che è il nostro obiettivo. La squadra ha lanciato messaggi importanti, segnali incoraggianti sullo stato di salute e la condizione in generale. Sono fiducioso, pertanto ritengo che domenica sia doveroso fare un appello alla tifoseria ed averla sugli spalti sarà determinante nel tentare di conquistare il passaggio del turno. Non partiamo favoriti, ma abbiamo il risultato dalla nostra parte. Gli avversari hanno giocatori e qualità, sono molto abili e oraganizzati. I nostri giovani, forti e compatti, possono arrivare a centrare un importante successo"