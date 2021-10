Il Nuovo Borgo San Martino supera nettamente il Pianoscarano

Grande vittoria del Nuovo Borgo San Martino, che continua la sua marcia in campionato a scapito del Pianoscarano, superato in maniera perentoria in casa col punteggio di 2-0. Grande protagonista il solito Paraskiv, che sigla una doppietta nei primi 30 minuti che indirizza la partita in maniera definitiva. Il Pianoscarano prova a reagire nella ripresa ma non riesce mai a sfondare la solida difesa dei padroni di casa, che chiudono definitivamente il match con il subentrato Giustini, bravo a raccogliere l'assist di Esposito. Ovviamente piena di soddisfazione è l'analisi post-partita del mister del Borgo, Bernardini. "Prova superba da parte di tutti, anche chi è entrato nel corso della partita ci ha messo del suo . Sono contento in generale, sia dell'atteggiamento che delle iniziative di gioco, quello che abbiamo messo in atto oggi è stato provato in settimana e devo dire che sono stati bravi. Una vittoria importante per il morale, ci dobbiamo salvare. Ha vinto il gruppo, lo spirito di squadra. E' quanto volevo, andiamo avanti così"