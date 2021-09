Il Nuovo Borgo San Martino cede in Coppa Italia Promozione ai calci di rigore

Non è benevola la lotteria dei rigori per il Borgo, che cede in casa contro l'Athletic Soccer Academy

Esce a testa alta il Borgo San Martino, sconfitto 6-5 dopo i calci di rigore dall'Athletic Soccer Academy. Una prestazione con luci e ombre, tra cose positive come la prestazione del giovane Gabrieli e alcune negative come la coesione di squadra. A firmare il vantaggio è proprio Gabrieli, ma sul finale di primo tempo gli ospiti trovano la parità. Paraskiv porta di nuovo in vantaggio la squadra di casa, ma il pareggio dell'ASA arriva subito dopo. Il Borgo San Martino recrimina anche per un calcio di rigore non fischiato sullo stesso Paraskiv. Il presidente Andrea Lupi ha commentato così. "Al di là dei rigori che sono una lotteria, è la prestazione tra alti e bassi su cui dobbiamo riflettere, dobbiamo avere più carattere, giocare per la squadra. Questa partita ci deve insegnare che ci vuole più cattiveria, serve furore agonistico cosa che ci è mancato. Potevamo fare di più , siamo stati superiori ma loro sono stati più bravi di noi. Dobbiamo chiudere prima le gare, avevamo la possibilità di farlo ma ci è sfuggita. Comunque non facciamo drammi, continuiamo a lavorare e sono convinto che miglioremo anche sotto l'aspetto caratteriale". Sulle tribune tanti tifosi, più di 100, compreso il sindaco Alessio Pascucci che per l'occasione ha indossato sciarpa e cappellino giallonero.