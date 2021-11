Un nuovo arrivo nella dirigenza del Montespaccato, anche se in questo caso si tratta di un ritorno. Il nuovo membro è Leonardo Onorati, ex calciatore tra le altri di Vigor Perconti, Eretum Monterotondo e Pomezia Calcio, ma soprattutto ex membro dell'Audace Savoia. Onorati si è messo in gioco con un corso di management sportivo alla Luiss e ora è pronto a dare il suo contributo anche fuori dal campo. Il Montespaccato lo ha accolto così sulle sue pagine social. "Bentornato #cobra! Un grande saluto a Leonardo Onorati che proseguendo il suo percorso in Talento & Tenacia entra nello staff dirigenziale del Montespaccato Calcio, per il quale curerà gli aspetti logistici e organizzativi come #clubmanager".