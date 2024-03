Tutti i nomi per la panchina della Lazio. L'allenatore dopo Sarri per quattro partite da giocare alla morte

Le dimissioni di Sarri hanno scatenato un terremoto nell’ambiente Lazio già ferito dalla sconfitta contro l’Udinese (a cui si aggiunge l’infortunio di Provedel) e dalla contestazione della tifoseria. Per la panchina ora vacante dei biancocelesti diversi i nomi sondati da Lotito per concludere al meglio questa stagione il cui unico obiettivo resta vincere il Derby e la Coppa Italia.

Quattro partite per salvare la stagione

Al netto del positivo cammino in Champions League (concluso però nel peggiore dei modi), il campionato della Lazio è molto negativo. Dal secondo posto della stagione scorsa i biancocelesti adesso navigano al nono posto della classifica distanti 11 punti dal quarto posto. La sconfitta contro i friulani (dodicesima caduta in Serie A) ha praticamente chiuso le porte alla qualificazione alla prossima Champions, complicando la corsa anche all’Europa League. Ecco allora che allora il futuro allenatore della Lazio dovrà puntare tutto sulla Coppa Italia torneo nella quale la Lazio è giunta alle semifinali e dove troverà la Juventus. Due partite da giocare in maniera perfetta per approdare nella finalissima dove ci sarà una fra Atalanta e Fiorentina. Sollevare coppa potrebbe alla fine salvare la stagione laziale. E poi il derby del 7 aprile. La stracittadina (persa solo una volta dall’avvento di Sarri) sarà un appuntamento da non fallire per il futuro allenatore.

Il dopo Sarri

Per il dopo Sarri, e fino al termine di questa stagione nefasta, Lotito vuole un traghettatore per poi avviare in estate una vera e propria rivoluzione. Il primo nome sulla lista del presidente laziale (attaccato anche da Tommaso Paradiso) è Tommaso Rocchi. L’attaccante ex capitano della Lazio è attualmente l’allenatore dell’Under 14 biancoceleste. Lui è il favorito di Lotito, che però tiene in considerazione anche altri due ex calciatori della Lazio: Miroslav Klose, Gregucci (ora alla Primavera del Frosinone) e Brocchi. Proprio l’ex centrocampista vanta esperienze di un certo livello da allenatore in Serie A col Milan, poi in B con Brescia, Monza e Vicenza.

Sullo sfondo Tudor che però è più di un’idea per la prossima stagione. Il croato non ha intenzione di arrivare a fine campionato e sta valutando diverse occasioni. Più dell'ex Verona, alla dirigenza piace Palladino del Monza. Più distante Juric.