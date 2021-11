Nuovo acquisto per il FalascheLavinio

Il mercato del FalascheLavinio continua con un ritorno. E' il turno del difensore Mattia Cipriani, terzino sinistro classe 2000 in arrivo dopo l'esperienza in D con l'Anagni. Il giocatore è stato accolto così dai canali ufficiali del club laziale. "È arrivata nella giornata odierna la firma del terzino sinistro classe 2000 Mattia Cipriani. Quello di Cipriani è un ritorno a Villa Claudia avendo iniziato a dare i primi calcio al pallone con il Falasche, per poi passare al settore giovanile del Racing Club, mentre tra i grandi ha disputato una stagione e mezza in serie D con il Citta di Anagni. Cipriani, che si stava allenando con il gruppo da diversi giorni, sarà a disposizione di mister Cassioli già dalla trasferta di Riano di domenica. Benvenuto Matti nella nostra grande famiglia!".